التحكيم التجاري الدولي في دورة تدريبية بحقوق المنوفية

ينظم مركز الخدمة العامة بكلية الحقوق جامعة المنوفية، بالتعاون مع العيادة القانونية بالكلية، دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي بالكلية.



وقال الدكتور عاطف الفقي مدير المركز إن هذه الدورة تقام خلال الفترة من 4-6 نوفمبر لهذا العام، ورسم الاشتراك 300 جنيه، كما يمنح المشارك شهادة باجتياز الدورة معتمد من الكلية وموثقة من جامعة المنوفية ومن الخارجية المصرية.



الدورة برعاية الدكتور أبو الخير عطية عميد الكلية والدكتور رضا العبد مدير العيادة القانونية بالكلية.