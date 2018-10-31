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تعليم

450 جنيها مكافأة للعاملين بجامعة المنوفية بمناسبة المولد النبوي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:55 ص
صدى البلد
مروة فاضل
وافق مجلس جامعة المنوفية، على صرف مكافأة لكافة العاملين بالجامعة بمناسبة المولد النبوى الشريف وقدرها 450 جنيها.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنوفية جلسته لشهر أكتوبر 2018 برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس الجامعة من الخارج والدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء كليات ومعاهد الجامعة أعضاء المجلس.
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