ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة المنوفية تشكل لجنة لتحديد التخصصات المطلوبة بسوق العمل

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
مروة فاضل
أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أنه سيتم تشكيل لجنة مهمتها دراسة التخصصات الجديدة التى تخدم المجتمع وتؤهل الطالب لسوق العمل.

وأضاف، أنه سيتم دراسه تطبيقها وإمكانية تنفيذها فى كليات الجامعة لخدمة الطلاب وسوق العمل.

جاء ذلك خلال مجلس جامعة المنوفية في جلسته لشهر أكتوبر 2018 برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس الجامعة من الخارج والدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء كليات ومعاهد الجامعة أعضاء المجلس.


loading...

ترشيحاتنا

هادي الجيار لـ عكاشة: ما تكرهش الناس في الفنانين وأنت بتاخد ملايين.. فيديو

إنفانتينو يبحث تقاسم حق استضافة وزيادة عدد الفرق مونديال 2022

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-10-2018.. فيديو

الملح.. 3 نصائح اتبعوها لتجنب تراكم حصوات الكلى

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

لست بحاجة لرموش صناعية.. إليك أسرع وصفة لإطالة الرموش

أستاذ بطب الأزهر رئيسا لأربع جلسات علمية بمؤتمر جراحة القلب السعودية

وداعا أدوية المعدة.. وجبة غذائية تعزز الصحة خلال النوم دون زيادة الوزن

المصري يعين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا ومصطفى يونس للكرة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

حقيقة رحيل حسام البدري من رئاسة بيراميدز

الرقابة تتخذ إجراءات قانونية ضد شيرين لطرح ألبوم نساى بدون تصريح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-10-2018.. فيديو
الأرصاد: طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والقاهرة تسجل 31 درجة.. فيديو
طريقة عمل السمك اللوت بشكل جديد
تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر نوفمبر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟