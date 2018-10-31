جامعة المنوفية تشكل لجنة لتحديد التخصصات المطلوبة بسوق العمل

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أنه سيتم تشكيل لجنة مهمتها دراسة التخصصات الجديدة التى تخدم المجتمع وتؤهل الطالب لسوق العمل.



وأضاف، أنه سيتم دراسه تطبيقها وإمكانية تنفيذها فى كليات الجامعة لخدمة الطلاب وسوق العمل.



جاء ذلك خلال مجلس جامعة المنوفية في جلسته لشهر أكتوبر 2018 برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس الجامعة من الخارج والدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء كليات ومعاهد الجامعة أعضاء المجلس.





