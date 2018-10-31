سر شراء نانسي عجرم منزلا في باريس

أكدت الفنانة نانسي عجرم، في لقاء تليفزيوني أجرته مؤخرًا مع إحدى القنوات الفضائية العربية أنها قامت بشراء منزل في باريس، وقالت: "كلما سافرت إلى فرنسا أشعر بأنها بلدي الثاني، ولذلك اشتريت منزلا في باريس لأنني أحب التواجد بهذه المدينة".



وأضافت: "من الممكن أن يرغب بناتي في استكمال دراستهن في فرنسا، ووقتها سيكون هذا المنزل لهن وسيشعرن بالراحة به".



من ناحية أخرى، أعلنت نانسي عجرم خلال استضافتها بالبرنامج، أنها حامل ببداية الشهر السادس، كما أوضحت أنها لم تستقر على اسم لطفلتها الثالثة.