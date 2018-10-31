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محافظات

إيقاف تفعيل برنامج إعداد معلمات دور الحضانة بجامعة المنوفية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:12 م
مروة فاضل
وافق مجلس جامعة المنوفية، على إيقاف تفعيل برنامج إعداد معلمات دور الحضانة بكلية التربية للطفولة المبكرة للعام الجامعة 2018/2019 نظرا لتحويل جميع الطلاب المقيدين به لبرنامج إعداد معلمات رياض الأطفال.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنوفية جلسته لشهر أكتوبر 2018 برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس الجامعة من الخارج والدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء كليات ومعاهد الجامعة أعضاء المجلس.

واستعرض الدكتور أحمد القاصد أهم موضوعات قطاع الدراسات العليا والموافقة على منح 5 طلاب الدبلوم الخاص فى التربية النوعية بالتخصصات والمجالات العلمية المختلفة، ومنح 12 طالب وطالبة دبلومات الدراسات العليا فى الآداب.

وإحاطة المجلس ببيان عددى لأبحاث أعضاء هيئة التدريس التى تم تسجيلها خلال سبتمبر 2018 والمنشورة بمجلات علمية بإجمالى 13434.

ووافق المجلس على تعديل تشكيل لجنة القيم والمبادئ لمراجعة الأبحاث بكلية الطب، وعرض الموضوعات الأخرى بشأن مد مدة الدراسة والمنح والبعثات.
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