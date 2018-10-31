جامعة المنيا: مارس القادم..عقد المؤتمر الدولي للزراعة والري لدول حوض النيل

قرر مجلس جامعة المنيا انعقاد المؤتمر الدولي الثالث "للزراعة والري في دول حوض النيل"، والذي ستنظمه كلية الزراعة في مارس القادم؛ وذلك تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر2030"، باعتبارها أحد أهم المحاور بالخطة القومية للتنمية المستدامة لمصر بالشكل الذي يحقق أمن الموارد الطبيعية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، وحرصًا من الجامعة للتعاون وتطوير العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، مشيرًا بأنه تجري الجامعة حاليًا دراسة لعقد بعض البروتوكولات للتبادل الطلابي بين جامعة المنيا والجامعات الإفريقية.



جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا الذي ترأسه لأول مرة الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا وبحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبوبكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.



وقدم رئيس الجامعة، الشكر للدكتور محمد جلال حسن، على ما بذله من جهد طوال فترة عمله قائمًا بأعمال رئاسة الجامعة، كما تقدم بالشكر للدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة السابق؛ لما أحدثه من تطورات وما بذله من مجهودات عظيمة لخدمة الجامعة ومنتسبيها، خلال رئاسته على مدار الأربع سنوات الماضية.



ومن جانبه قدم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، تهنئته للدكتور مصطفى عبد النبي لتوليه رئاسة الجامعة، مؤكدًا على استمرار التعاون بين المحافظة وجامعة المنيا بوصفها بيتًا للخبرة، لما تمتلكه من كوادر بشرية تتمتع بخبراتها العلمية، تستطيع أن تسهم في دفع قاطرة التنمية المصرية.



وأكد "عبد النبي" بأن جامعة المنيا تم اختيارها ضمن سبع جامعات مصرية لإنشاء "مجمع تكنولوجي للإبداع وريادة الأعمال بصعيد مصر"، وذلك انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوي صعيد مصر، لتنمية وإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، إلى جانب التدريب ورفع الكفاءة وتنمية المهارات واحتضان الأفكار والشركات الناشئة وتوفير فرص العمل، ودعم وتحويل الأفكار التكنولوجية المبتكرة للشباب إلى منتجات أو خدمات تجارية، مشيرًا بأنه تم تخصيص قطعة أرض بالقرب من مدخل الجامعة لإنشائه، على أن يبدأ التحدي في إنهاء أعمال الإنشاءات والتجهيزات قبل نهاية العام الدراسي الحالي.



كما أعلن مجلس الجامعة عن بدء فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية الخميس الأول من نوفمبر، مشيرًا بأنه يحظر على الطلاب المتقدمين للانتخابات استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية، بالإضافة إلى منع أية ملصقات خاصة بهم على حوائط الجامعة؛ منعًا لتشويه المظهر الجمالي، كما يُمنع على المتقدمين عقد أية ندوات خاصة بالانتخابات أثناء مواعيد المحاضرات.



وفيما يخص حراك الجودة بالجامعة، أشار رئيس الجامعة بتنفيذ مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة المنيا زيارات محاكية لزيارات لجان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكليات التمريض، والتربية النوعية، والتربية والرياضية، التي تنتظر زيارة الهيئة لها في نوفمبر القادم.



كما أوضح رئيس الجامعة بأن الجامعة بدأت فعليًا في تعميم الشهادات المؤمّنة بشكلها الجديد ذات المواصفات الخاصة ضد القطع أو الحريق أو التلف والتزوير، مضيفًا بأنه تم وضع آليات للتعامل مع الشهادات والتدريب على استخراجها.