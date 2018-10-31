السيطرة على حريق نشب بكلية طب بيطري الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بداخل مساكن كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية بقناطر إدفينا دون حدوث أي إصابات أو تلفيات بالمبنى.





وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة رشيد يفيد بنشوب حريق داخل سور مساكن كلية الطب البيطري (جامعة الإسكندرية) بقناطر إدفينا بدائرة المركز، وانتقلت قوات الحماية المدنية.





وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بهيش وبوص وبعض أشجار النخيل مجاورة لمساكن الكلية (مخصصة استراحات لأعضاء هيئة التدريس "مهجورة") وتم السيطرة على الحريق واخماده (دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالمباني).





وبسؤال المدعو "سعد.ع 46 سنة" مسئول الأمن قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لاحتمال قيام أحد المارة بإلقاء عُقب سيجارة مشتعل ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



