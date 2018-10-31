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أخبار البلد

سعفان: صرف 50 ألف جنيه متجمد معاش لمصري من إيطاليا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:46 ص
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
هيثم سعد الدين
وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن "ممدوح .م .أ .ح" من محافظة الشرقية لدى هيئة التأمينات ضد إصابات العمل "الأينل" بإيطاليا، حيث توقف صرف معاشه لمدة 8 أشهر لأسباب غير معروفة.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه تمت مراجعة هيئة التأمينات الإيطالية والتدخل لديها، بخصوص طلب المواطن "ممدوح .م .أ .ح" من محافظة الشرقية ، وتم الاتفاق علي إرسال تفويض لمكتب التمثيل العمالي لصرف متجمد معاش لمدة تجاوزت 8 أشهر من "مايو 2017 حتي ديسمبر 2017"، بقيمة تجاوز 50 ألف جنيه.

وبالفعل تم تحويل المبلغ على حساب المواطن الشخصي ببنك الإسكندرية فرع الزقازيق. 
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