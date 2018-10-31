محافظ الجيزة يتفقد حي شمال ويشدد باستمرار تطوير الميادين.. صور

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة في جميع ورفع جميع الإشغالات والمخلفات من شوارع حي شمال الجيزة، والاستجابة لجميع الشكاوى فيما يخص وجود قمامة أو مخلفات وسرعة رفعها.



جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الجيزة في عدد من شوارع حي شمال الجيزة، بحضور اللواء محمد نور رئيس حي شمال الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بمحافظة الجيزة، لتفقد سير الأعمال الجارية ومدى تنفيذ الخطة الاستثمارية في مجال الطرق من تركيب بلاط انترلوك بشوارع متفرعات الأقصر والإعتماد.



كما تفقد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بميدان مسجد فلفل وشارع ترعة بشتيل، وتفقد مستوى النظافة في عدد من شوارع حي شمال الجيزة، كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار أعمال تطوير الميادين والشوارع الرئيسية.



