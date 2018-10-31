آبل تكشف عن إصدارها الجديد.. ماك بوك اير مميزات متنوعة وسعر خيالي

أعلنت شركة آبل، إطلاق جهاز جديد يسمى "ماك بوك اير"، أمس الثلاثاء، خلال حفل بنيويورك، واصفة إياه بأنه أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة وبه الكثير من المزايا التي تجعله مختلفا عن غيره.





وعن المزايا الخاصة به، قالت الشركة إن جودة دقة الشاشة تصل إلى أربعة أضعاف الشاشة العادية، مما يزيد من تفاصيل الوضوح والألوان، ويصل حجم الشاشة إلى 13.3 بوصة، كما يصل تعزيز الألوان إلى 48%، وفقًا لـ"ذا ميرور" البريطانية.





ويسمح هذا الجهاز بتسجيل الدخول من خلال بصمة الإصبع، إضافة إلى وضع شريحة هاتف به، وعن قوة اللمس فتعمل بقوة 20% من المعتاد، مما يحسن طريقة التفاعل مع الجهاز.





ومن المقرر طرح "ماك بوك" في الأسواق بدءا من السابع من نوفمبر المقبل، وسيتم بيعه بدءا من 1199 جنيها إسترلينيا.



