هيام حلاوة: السيسي سعى لإبراز دور مصر الإقليمي في زيارة ألمانيا

أكدت النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب أهمية الزيارات الخارجية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرها زيارة دولة ألمانيا للمشاركة في القمة الألمانية الإفريقية مما يؤكد دور مصر الريادي في القارة السمراء.



وأبدت "عضو مجلس النواب" تأييدها للزيارات المتعددة التي يجريها الرئيس لعدد من البلدان في جميع القارات، والتي تجني مصر ثمارها مبكرا، وتوضح للعالم أجمع عمق العلاقات الدبلوماسية التي تحظى بها مصر على المستوى القاري والعالمي.



وأشارت "حلاوة" إلى أن ألمانيا تهتم بتقوية العلاقات مع مصر لكونها الباب الرئيسي لدخول القارة الأفريقية، مؤكدة على أن مصر لا تنسى أشقاءها في القارة السمراء، بالإضافة إلى أن التنمية المستدامة التي تعمل عليها مصر سوف يكون لها دور هام في بناء مستقبل الدول الأفريقية بشكل كبير عن طريق التنسيق مع ألمانيا.



وأردفت "هيام" أن ألمانيا في الفترة القادمة سوف تسعى إلى توسيع الاستثمارات في مشروعات ضخمة بقارة إفريقيا عن طريق مصر، للقضاء على الهجرة غير الشرعية من الكثير من دول إفريقيا والذي لن يتم إلى عن طريق دعم التنمية في إفريقيا على كافة المستويات.



وقالت "عضو البرلمان" إن الرئيس السيسى عند زيارته إلى ألمانيا عقد العديد من المباحثات المثمرة للغاية مع المستشارة الألمانية ، وأشارت إلى أن الجميع فى ألمانيا استمع باهتمام شديد لنصائح الرئيس بما يتعلق بالوضع الحالي للمنطقة والاضطرابات التي تشهدها بالإضافة إلى التقدير البالغ لبرنامج الإصلاح الذي يتم تنفيذه في مصر حاليا واعتبرته المستشارة الألمانية أنه نموذج رائع يجب أن يحتذى به فى القارة الإفريقية، وأكدت على أنها تحدث للقادة الإفريقيين عن أهمية هذا البرنامج الذى بدأ يؤتى ثماره ونتائجه مبكرا، ودعتهم بأن يحذو حذو مصر.