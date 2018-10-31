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مرأة

تناول هذه المشروبات سحرية وانسى آلام الروماتيزم والتهاب المفاصل

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:57 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعتبر مرض الروماتيزم أو التهاب المفاصل، من أصعب الأمراض آلام على الأشخاص ولا يقتصر على سن محدد بل يصيب الصغار قبل الكبار، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحرص على تناول هذه المشروبات لتخفيف الآلام.

وأشار الدكتور سيد قطب، خبير الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب، ومدير الأكاديمية الدولية لعلوم الأعشاب، إلى زيوت من شأنها علاج الروماتيزم وكذلك هشاشة العظام.

*لعلاج حالات الروماتيزم ينصح بتناول:
- الكافور والنعناع:
50 جراما من زيت الكافور.

50 جراما من زيت النعناع.

- يتم خلط الاثنين معًا ويوضع كدهان موضعي في المساء.

ويعتبر الكافور مسكنًا للآلام والنعناع يحتوي على حمض السلسليك الذي يدخل في صناعة المسكنات.

- المشروب السحري:
يتكون المشروب من 50 جراما من كل من "البابونج والبردقوش وزهرة البنفسج" تطحن معًا وتأخذ منها ملعقة، ويتم تناوله ثلاث مرات في اليوم.

* لعلاج هشاشة العظام
- ديل الحصان:
تحتوي عشبة ديل الحصان على مواد فعالة لتجديد خلايا العظام، ويتم تناولها مثل المشروبات.
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