وزير الأوقاف يعتمد 90 خطيبًا بنظام المكافأة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة الاختبارات النهائية لخطباء المكافأة الراغبين في الحصول على بند تحسين المستوى المادي مما سبق اختبارهم بالمديريات الإقليمية و اجتازوا اختبارات التصفية النهائية بالديوان العام وعددهم 90 خطيبًا .
وطالبت الوزارة، الخطباء بالحضور اليوم الأربعاء، للإدارة العامة للمساجد الأهلية، لاستلام خطابات التحسين اعتبارًا من شهر نوفمبر 2018 وهم :
1- أحمد محمد السيد جعفر- الإسكندرية
2 -السيد خطاب عبد الحميد الإسكندرية
3-السيد محمد عبد السلام محمد الإسكندرية
4 - عبد الله حمدي السيد مرسال الإسكندرية
5 - علاء محمد عبد الغفار إبراهيم العرابي الإسكندرية
6- محمد عبد الوهاب عبد العزيز الإسكندرية
7- محمد محمد سعد يونس جابر الإسكندرية
8- محمد محمد مسعود حلاوة الإسكندرية
9- محمود محمد محمود حسان الإسكندرية
10- مهدي عبد الحميد محمود محمد الإسكندرية
11-هيثم أحمد إدريس مرعى أسوان
12- أحمد محمد محمود نصير أسيوط
13- حسن محمد جابر عطا الله أسيوط
14- حمدان عاشور حسين أحمد أسيوط
15- ربيع سيد عبد الشكور محمد أسيوط
16- سعيد خميس مجلي أحمد أسيوط
17- عبد الله أحمد مخيمر حسن أسيوط
18- على البكري عبد الحفيظ مرسي أسيوط
19- على حسن على محمود أسيوط
20- كمال عبد الله عبد الحافظ حسن أسيوط
21- محمد أحمد محمود حسن أسيوط
22- محمد حامد إبراهيم حريز أسيوط
23- محمد محمد عبد العال سالم أسيوط
24- مختار مصطفى أحمد حسين أسيوط
25- يسري عبد الرحمن محمد فرغلي أسيوط
26- أحمد سيد حسن بصري الأقصر
27- أحمد محمود إبراهيم محمد عناني الأقصر
28- بدوي عبد الباسط أحمد طايع الأقصر
29- الحجاج على محمود طه الأقصر
30- حمدي أحمد محمود محمد الأقصر
31- محمود محمد بيومي أبو زيد الأقصر
32- أسامه صلاح الدين أمين البحر الأحمر
33- محمود محمد على إسماعيل البحر الأحمر
34- ناصر محمد مهنى عبد الظاهر البحر الأحمر
35- عوض عبد الونيس عبد الرازق عوض البحيرة
36- أحمد عمر حسين محمد بني سويف
37- أيمن فكرى فرج عبد الباقي بني سويف
38- بطل حلمي رمضان عبد العال بني سويف
39- الجيلاني فتحي محمد بني سويف
40- حامد محمد أحمد محمد بني سويف
41- ربيع طه عبد الله حسين بني سويف
42- شحات سليمان محمود بني سويف
43- طه محمد حسن أحمد بني سويف
44- على سليمان عبد الحميد بني سويف
45- على محمد على عبد الله بني سويف
46- عمرو قرنى عبد العظيم بني سويف
47- كمال جمعة طلب محمد بني سويف
48- مبروك محمد حسن محمد بني سويف
49- محمد جمال عبد الله بني سويف
50- محمد حميدة محمود رستم بني سويف
51- محمد رمضان هلال أحمد بني سويف
52- محمد عبد الحليم محمد غيضان بني سويف
53- محمد عبد الحميد جنيدى على بني سويف
54- محمد عرفات عبد الجواد شحاته بني سويف
55- محمد مصطفى عبد الوهاب حسنين بني سويف
56- مصطفى سعد مصطفى بني سويف
57- نور عبد المنعم على محمد بني سويف
58- أحمد رجب يوسف عوض الجيزة
59- ربيع محمد أبو سريع عبد الرحمن الجيزة
60- على محمد على شحاته الجيزة
61- محمد فوزي عبد التواب عبد اللطيف الجيزة
62- نصر رمضان على حسين الجيزة
63- السيد أحمد الجنيدي أحمد الدقهلية
64- محمود إبراهيم محمد الهريجي دمياط
65- عمرو مسعد سليمان حسين القاهرة
66- أحمد عبد الناصر علي القليوبية
67- أحمد محمد حسن أحمد القليوبية
68- أحمد محمد فاضل أحمد القليوبية
69- أشرف محمد أحمد بحيري القليوبية
70- سيد محمد سيد مرسي القليوبية
71- محمود محمد إبراهيم برق القليوبية
72- مصطفى يوسف عبد الباسط يوسف القليوبية
73- ناصر عبد التواب حسن علي القليوبية
74- أحمد فؤاد سليم عبد الوارث قنا
75- عبد الرازق أحمد عبد الرحمن أحمد قنا
76- أحمد محمد إبراهيم شلبي كفر الشيخ
77- إيهاب طلعت السيد محمد كفر الشيخ
78- حامد محمود حامد عوض كفر الشيخ
79- حسام الدين السيد فتحي حسين كفر الشيخ
80- رياض عبد النبي أحمد سلمان كفر الشيخ
81- السيد أمين محمد حجازي كفر الشيخ
82- عادل عبد القادر حسن الحرن كفر الشيخ
83- عادل علي السيد نصار كفر الشيخ
84- عبد الناصر عبد المطلب أحمد شهاوي كفر الشيخ
85- علي عبد السلام إبراهيم شومان كفر الشيخ
86- عماد الشحات منشاوي أبو عقادة كفر الشيخ
87- محمد بلتاجي بلتاجي رزق كفر الشيخ
88-حمد عاطف مصطفى سرور كفر الشيخ
89- مصطفى محمد علي واصل كفر الشيخ
90- وليد إسماعيل سيد أحمد شريشرة كفر الشيخ.
وطالبت الوزارة، الخطباء بالحضور اليوم الأربعاء، للإدارة العامة للمساجد الأهلية، لاستلام خطابات التحسين اعتبارًا من شهر نوفمبر 2018 وهم :
1- أحمد محمد السيد جعفر- الإسكندرية
2 -السيد خطاب عبد الحميد الإسكندرية
3-السيد محمد عبد السلام محمد الإسكندرية
4 - عبد الله حمدي السيد مرسال الإسكندرية
5 - علاء محمد عبد الغفار إبراهيم العرابي الإسكندرية
6- محمد عبد الوهاب عبد العزيز الإسكندرية
7- محمد محمد سعد يونس جابر الإسكندرية
8- محمد محمد مسعود حلاوة الإسكندرية
9- محمود محمد محمود حسان الإسكندرية
10- مهدي عبد الحميد محمود محمد الإسكندرية
11-هيثم أحمد إدريس مرعى أسوان
12- أحمد محمد محمود نصير أسيوط
13- حسن محمد جابر عطا الله أسيوط
14- حمدان عاشور حسين أحمد أسيوط
15- ربيع سيد عبد الشكور محمد أسيوط
16- سعيد خميس مجلي أحمد أسيوط
17- عبد الله أحمد مخيمر حسن أسيوط
18- على البكري عبد الحفيظ مرسي أسيوط
19- على حسن على محمود أسيوط
20- كمال عبد الله عبد الحافظ حسن أسيوط
21- محمد أحمد محمود حسن أسيوط
22- محمد حامد إبراهيم حريز أسيوط
23- محمد محمد عبد العال سالم أسيوط
24- مختار مصطفى أحمد حسين أسيوط
25- يسري عبد الرحمن محمد فرغلي أسيوط
26- أحمد سيد حسن بصري الأقصر
27- أحمد محمود إبراهيم محمد عناني الأقصر
28- بدوي عبد الباسط أحمد طايع الأقصر
29- الحجاج على محمود طه الأقصر
30- حمدي أحمد محمود محمد الأقصر
31- محمود محمد بيومي أبو زيد الأقصر
32- أسامه صلاح الدين أمين البحر الأحمر
33- محمود محمد على إسماعيل البحر الأحمر
34- ناصر محمد مهنى عبد الظاهر البحر الأحمر
35- عوض عبد الونيس عبد الرازق عوض البحيرة
36- أحمد عمر حسين محمد بني سويف
37- أيمن فكرى فرج عبد الباقي بني سويف
38- بطل حلمي رمضان عبد العال بني سويف
39- الجيلاني فتحي محمد بني سويف
40- حامد محمد أحمد محمد بني سويف
41- ربيع طه عبد الله حسين بني سويف
42- شحات سليمان محمود بني سويف
43- طه محمد حسن أحمد بني سويف
44- على سليمان عبد الحميد بني سويف
45- على محمد على عبد الله بني سويف
46- عمرو قرنى عبد العظيم بني سويف
47- كمال جمعة طلب محمد بني سويف
48- مبروك محمد حسن محمد بني سويف
49- محمد جمال عبد الله بني سويف
50- محمد حميدة محمود رستم بني سويف
51- محمد رمضان هلال أحمد بني سويف
52- محمد عبد الحليم محمد غيضان بني سويف
53- محمد عبد الحميد جنيدى على بني سويف
54- محمد عرفات عبد الجواد شحاته بني سويف
55- محمد مصطفى عبد الوهاب حسنين بني سويف
56- مصطفى سعد مصطفى بني سويف
57- نور عبد المنعم على محمد بني سويف
58- أحمد رجب يوسف عوض الجيزة
59- ربيع محمد أبو سريع عبد الرحمن الجيزة
60- على محمد على شحاته الجيزة
61- محمد فوزي عبد التواب عبد اللطيف الجيزة
62- نصر رمضان على حسين الجيزة
63- السيد أحمد الجنيدي أحمد الدقهلية
64- محمود إبراهيم محمد الهريجي دمياط
65- عمرو مسعد سليمان حسين القاهرة
66- أحمد عبد الناصر علي القليوبية
67- أحمد محمد حسن أحمد القليوبية
68- أحمد محمد فاضل أحمد القليوبية
69- أشرف محمد أحمد بحيري القليوبية
70- سيد محمد سيد مرسي القليوبية
71- محمود محمد إبراهيم برق القليوبية
72- مصطفى يوسف عبد الباسط يوسف القليوبية
73- ناصر عبد التواب حسن علي القليوبية
74- أحمد فؤاد سليم عبد الوارث قنا
75- عبد الرازق أحمد عبد الرحمن أحمد قنا
76- أحمد محمد إبراهيم شلبي كفر الشيخ
77- إيهاب طلعت السيد محمد كفر الشيخ
78- حامد محمود حامد عوض كفر الشيخ
79- حسام الدين السيد فتحي حسين كفر الشيخ
80- رياض عبد النبي أحمد سلمان كفر الشيخ
81- السيد أمين محمد حجازي كفر الشيخ
82- عادل عبد القادر حسن الحرن كفر الشيخ
83- عادل علي السيد نصار كفر الشيخ
84- عبد الناصر عبد المطلب أحمد شهاوي كفر الشيخ
85- علي عبد السلام إبراهيم شومان كفر الشيخ
86- عماد الشحات منشاوي أبو عقادة كفر الشيخ
87- محمد بلتاجي بلتاجي رزق كفر الشيخ
88-حمد عاطف مصطفى سرور كفر الشيخ
89- مصطفى محمد علي واصل كفر الشيخ
90- وليد إسماعيل سيد أحمد شريشرة كفر الشيخ.