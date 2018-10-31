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ديني

وزير الأوقاف يعتمد 90 خطيبًا بنظام المكافأة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:52 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة الاختبارات النهائية لخطباء المكافأة الراغبين في الحصول على بند تحسين المستوى المادي مما سبق اختبارهم بالمديريات الإقليمية و اجتازوا اختبارات التصفية النهائية بالديوان العام وعددهم 90 خطيبًا .

وطالبت الوزارة، الخطباء بالحضور اليوم الأربعاء، للإدارة العامة للمساجد الأهلية، لاستلام خطابات التحسين اعتبارًا من شهر نوفمبر 2018 وهم :

1- أحمد محمد السيد جعفر- الإسكندرية
2 -السيد خطاب عبد الحميد الإسكندرية
3-السيد محمد عبد السلام محمد الإسكندرية
4 - عبد الله حمدي السيد مرسال الإسكندرية
5 - علاء محمد عبد الغفار إبراهيم العرابي الإسكندرية
6- محمد عبد الوهاب عبد العزيز الإسكندرية
7- محمد محمد سعد يونس جابر الإسكندرية
8- محمد محمد مسعود حلاوة الإسكندرية
9- محمود محمد محمود حسان الإسكندرية
10- مهدي عبد الحميد محمود محمد الإسكندرية
11-هيثم أحمد إدريس مرعى أسوان
12- أحمد محمد محمود نصير أسيوط
13- حسن محمد جابر عطا الله أسيوط
14- حمدان عاشور حسين أحمد أسيوط
15- ربيع سيد عبد الشكور محمد أسيوط
16- سعيد خميس مجلي أحمد أسيوط
17- عبد الله أحمد مخيمر حسن أسيوط
18- على البكري عبد الحفيظ مرسي أسيوط
19- على حسن على محمود أسيوط
20- كمال عبد الله عبد الحافظ حسن أسيوط
21- محمد أحمد محمود حسن أسيوط
22- محمد حامد إبراهيم حريز أسيوط
23- محمد محمد عبد العال سالم أسيوط
24- مختار مصطفى أحمد حسين أسيوط
25- يسري عبد الرحمن محمد فرغلي أسيوط
26- أحمد سيد حسن بصري الأقصر
27- أحمد محمود إبراهيم محمد عناني الأقصر
28- بدوي عبد الباسط أحمد طايع الأقصر
29- الحجاج على محمود طه الأقصر
30- حمدي أحمد محمود محمد الأقصر
31- محمود محمد بيومي أبو زيد الأقصر
32- أسامه صلاح الدين أمين البحر الأحمر
33- محمود محمد على إسماعيل البحر الأحمر
34- ناصر محمد مهنى عبد الظاهر البحر الأحمر
35- عوض عبد الونيس عبد الرازق عوض البحيرة
36- أحمد عمر حسين محمد بني سويف
37- أيمن فكرى فرج عبد الباقي بني سويف
38- بطل حلمي رمضان عبد العال بني سويف
39- الجيلاني فتحي محمد بني سويف
40- حامد محمد أحمد محمد بني سويف
41- ربيع طه عبد الله حسين بني سويف
42- شحات سليمان محمود بني سويف
43- طه محمد حسن أحمد بني سويف
44- على سليمان عبد الحميد بني سويف
45- على محمد على عبد الله بني سويف
46- عمرو قرنى عبد العظيم بني سويف
47- كمال جمعة طلب محمد بني سويف
48- مبروك محمد حسن محمد بني سويف
49- محمد جمال عبد الله بني سويف
50- محمد حميدة محمود رستم بني سويف
51- محمد رمضان هلال أحمد بني سويف
52- محمد عبد الحليم محمد غيضان بني سويف
53- محمد عبد الحميد جنيدى على بني سويف
54- محمد عرفات عبد الجواد شحاته بني سويف
55- محمد مصطفى عبد الوهاب حسنين بني سويف
56- مصطفى سعد مصطفى بني سويف
57- نور عبد المنعم على محمد بني سويف
58- أحمد رجب يوسف عوض الجيزة
59- ربيع محمد أبو سريع عبد الرحمن الجيزة
60- على محمد على شحاته الجيزة
61- محمد فوزي عبد التواب عبد اللطيف الجيزة
62- نصر رمضان على حسين الجيزة
63- السيد أحمد الجنيدي أحمد الدقهلية
64- محمود إبراهيم محمد الهريجي دمياط
65- عمرو مسعد سليمان حسين القاهرة
66- أحمد عبد الناصر علي القليوبية
67- أحمد محمد حسن أحمد القليوبية
68- أحمد محمد فاضل أحمد القليوبية
69- أشرف محمد أحمد بحيري القليوبية
70- سيد محمد سيد مرسي القليوبية
71- محمود محمد إبراهيم برق القليوبية
72- مصطفى يوسف عبد الباسط يوسف القليوبية
73- ناصر عبد التواب حسن علي القليوبية
74- أحمد فؤاد سليم عبد الوارث قنا
75- عبد الرازق أحمد عبد الرحمن أحمد قنا
76- أحمد محمد إبراهيم شلبي كفر الشيخ
77- إيهاب طلعت السيد محمد كفر الشيخ
78- حامد محمود حامد عوض كفر الشيخ
79- حسام الدين السيد فتحي حسين كفر الشيخ
80- رياض عبد النبي أحمد سلمان كفر الشيخ
81- السيد أمين محمد حجازي كفر الشيخ
82- عادل عبد القادر حسن الحرن كفر الشيخ
83- عادل علي السيد نصار كفر الشيخ
84- عبد الناصر عبد المطلب أحمد شهاوي كفر الشيخ
85- علي عبد السلام إبراهيم شومان كفر الشيخ
86- عماد الشحات منشاوي أبو عقادة كفر الشيخ
87- محمد بلتاجي بلتاجي رزق كفر الشيخ
88-حمد عاطف مصطفى سرور كفر الشيخ
89- مصطفى محمد علي واصل كفر الشيخ
90- وليد إسماعيل سيد أحمد شريشرة كفر الشيخ.
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