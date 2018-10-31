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محافظات

محافظ البحيرة يشيد بدور المجتمع المدني فى تخفيف الأعباء عن ذوي الاحتياجات

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:52 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
اكد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة على أهمية المشاركات المجتمعية ومساهمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وفاعلي الخير من رجال الأعمال والمستثمرين في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين المحتاجين والتيسير عليهم بجانب دورهم في مشاركة الجهاز التنفيذي في خطط وبرامج التنمية الجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة في شتى القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال توزيعه 2 كرسي كهربائي مقدمين من "مؤسسة الأمل" لمرضى ضمور العضلات بحوش عيسى وفاعلي الخير لتخفيف الأعباء عن كاهل ذوي الاحتياجات الخاصة من المحتاجين حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث اجتماعية ميدانية على تلك الحالتين وقام اللواء المحافظ بإهدائهما الكرسيين، بحضور المهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام.
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