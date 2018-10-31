أماكن شراء كراسات شروط شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن كراسات شروط التقدم لحجز 60 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" فى 8 مدن اليوم، الأربعاء، ستكون متاحة بجميع مكاتب البريد المميكن فى 7 محافظات.



وأوضحت "عبد الحميد"، فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن المحافظات المتاح بها كراسات الشروط هى "القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والمنيا والبحر الأحمر"، لأن الوحدات المتاحة تقع بمدن "أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، وبدر، والعبور والعاشر من رمضان والسادات والغردقة".



يذكر أن وزارة الإسكان قررت طرح 60 ألف شقة بـ8 مدن بدءا من الغد ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى بسعر 185 ألف جنيه للشقة غرفتين وصالة و225 ألف جنيه للشقة 3 غرف وصالة، مع وضع شرط احتمال زيادة السعر بنسبة 10% تحسبا لارتفاع أسعار مواد البناء خلال 30 شهرا فترة الحجز قبل تسليم الوحدات للحاجزين.