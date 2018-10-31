تعليق الدراسة لمدة يومين بمدرسة النيل بالعبور بسبب ثعبان صغير

أعلنت مدرسة النيل المصرية فرع العبور، أنها قررت تعليق الدراسة بالمدرسة خلال اليوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018، والخميس 1 نوفمبر 2018، بناء على موافقة مدير وحدة شهادة النيل الدولية، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب ودرءًا للشائعات.





ومن جانبه ، كشف مصدر مسئول بوحدة شهادة النيل الدولية، أن هذا القرار تم اتخاذه بعد اكتشاف ثعبان صغير موجود على أحد نوافذ فصول المدرسة.



