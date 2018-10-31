تعليق الدراسة لمدة يومين بمدرسة النيل بالعبور بسبب ثعبان صغير

أعلنت مدرسة النيل المصرية فرع العبور، أنها قررت تعليق الدراسة بالمدرسة خلال اليوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018، والخميس 1 نوفمبر 2018، بناء على موافقة مدير وحدة شهادة النيل الدولية، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب ودرءًا للشائعات.
ومن جانبه ، كشف مصدر مسئول بوحدة شهادة النيل الدولية، أن هذا القرار تم اتخاذه بعد اكتشاف ثعبان صغير موجود على أحد نوافذ فصول المدرسة.
وأشار المصدر إلى أنه تم قتل الثعبان والتخلص منه فورًا والتأكد من أنه من النوع غير السام، مؤكدًا أن سبب تعليق الدراسة هو فقط اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدرسة ورش المواد اللازمة لضمان عدم وجود أي كائنات تهدد سلامة الطلاب والمعلمين.