185 ألف جنيه سعر شقة الإسكان الاجتماعى فى الإعلان العاشر.. والمقدم 25 ألفا



رصد موقع صدى البلد جميع التفاصيل المالية الخاصة بإعلان طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" فى الإعلان العاشر بـ8 مدن هى "أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وبدر والعبور الجديدة والسادات والغردقة والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة.



وتتضمن التفاصيل بداية سعر الوحدة وهناك مساحتين الأولى غرفتين وصالة سعرها 185 ألف جنيه بمقدم 10 آلاف جنيه وقسط ربع سنوى 1500 جنيه لمدة 30 شهرا ليصل إجمالى المبالغ المسددة حتى بدء إجراءات الاستعلام البنكى وإجراءات التمويل البنكى 25 ألف جنيه.



والمساحة الثانية ثلاث غرف وصالة بسعر 225 ألف جنيه ومقدم 14 ألف جنيه وقسط ربع سنوى 2000 جنيه لمدة 30 شهر بـ10 أقساط، لتصل إجمالى المبالغ المسددة حتى بدأت إجراءات الاستعلام والتمويل البنكى لـــ34 ألف جنيه.



ووفقا للمعلومات المتاحة يجب ألا يقل الحد الأدنى للدخل عن 1300 جنيه، ويصل الحد الأقصى لدخل الفرد لـــ4200 جنيه شهريا للأعزب و5700 جنيه للأسرة، على أن يتم إضافة مبلغ يعادل 5% من قيمة الشقة عند التعاقد كوديعة للصيانة، بالإضافة لوضع شرط بالإعلان العاشر لاحتمال زيادة سعر الوحدة بنسبة 10% نظرا لطول الفترة المتوقعة بين التقدم والتسليم وتحسبا لوجود أى زيادات سعرية بمواد البناء وتكلفة التنفيذ، أى أنه فى حالة تطبيقها يصل سعر الوحدة ثلاث غرف وصالة إلى 247.5 ألف جنيه تقريبا بدون فوائد التقسيط على 20 عام مدة التمويل.