سفارة الدنمارك تدعو مواطنيها لزيارة مصر ضمن وجهات سياحية 2019

دعت سفارة الدنمارك بالقاهرة، مواطنيها لزيارة مصر والاستمتاع بنهر النيل العظيم، معتبرة جنوب مصر فى قائمة أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم عام 2019.



وأبرزت السفارة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جمال المعالم الساحية والأثرية فى جنوب مصر من معابد وآثار فرعونية، بالإضافة إلى إشارتها لسحر وعظمة نهر النيل العظيم.



وكتبت السفارة عبر صفحتها على فيس بوك: “أفضل قيمة مقابل المال – تعال إلى مصر، جنوب مصر على قائمة أفضل الوجهات القيمة فى عام 2019”.



وأضافت السفارة: “لا شيء أفضل من الانطلاق أو النزول فى نهر النيل، نحن نعرف ذلك الوقت للسماح للآخرين باكتشافه”.