الأربعاء.. أول اجتماع لمجلس أمناء مكتبة مصر العامة برئاسة شاروبيم

يعقد مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بالمنصورة اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيلة الأربعاء المقبل برئاسة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.





ويبحث المجلس في الاجتماع عددا من المقترحات لتطوير مكتبة مصر العامة وفي مقدمتها إنشاء قسم جديد بالمكتبة لبنك المعرفة، كذلك إنشاء فرع للمكتبة في إحدى مدن المحافظة وعمل بروتوكول تعاون بين المكتبة وجامعة المنصورة ومديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة والهيئة القومية لمحو الأمية.





كما يستعرض المجلس نشاط المكتبة في الفترة الماضية، وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأمناء برئاسته وعضوية كل من الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة والدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم و الدكتورة فرحة الشناوي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية وحازم نصر مدير مكتب أخبار اليوم بالدقهلية والمهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة.



