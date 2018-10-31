توقيع الكشف الطبي على 1688 حالة خلال قافلة بديرمواس بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة عن توقيع الكشف الطبي وعلاج 1688 حالة خلال قافلة طبية وعلاجية تم تنظيمها بقرية البدرمان التابعة لمركز ديرمواس وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجًا أو التي تقع في الظهير الصحراوي طبقا للخطة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.



قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن الكشف على 271 حالة جراحة، 407 أطفال، 219 جلدية، 303 باطنه، 85 نساء، 131 قلب وأوعية دموية، 84 أسنان، 109 انف وأذن و54 تنظيم أسرة و61 مسالك



إلى جانب تحليل دم لـ 64 حالة وعمل 70 حالة موجات صوتية و 20 رسم قلب وتم عمل ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ (108) حالة وتحويل 64 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.