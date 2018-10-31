تزايد زيارة طلاب الجامعات والمدارس لرمز الصداقة بأسوان.. صور

يعد رمز الصداقة المصرية السوفيتية الذي يقع بالقرب من جسم السد العالي بمدينة أسوان شاهدًا على قوة العلاقات المصرية الروسية منذ عهد الرئيس والزعيم الراحل جمال عبدالناصر.



ويجسد رمز الصداقة بمحافظة أسوان مدى التقارب المصري الروسي وكان الهدف من إنشائه إبراز دور الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي وقوة العلاقات بين البلدين عندما تخلت العديد من الدول عن مصر لتعطيل العمل في المشروع وتوقفه، وبعد استكمال السد العالي والانتهاء منه قرر الجانبان تشييد رمز أطلق عليه "رمز الصداقة المصرية السوفيتية".



ولذلك فإن الكثير من الرحلات الجامعية من الجامعات المصرية والعربية والإفريقية المختلفة وأيضًا الرحلات المدرسية على زيارة هذا الصرح الحيوي، حيث أن هناك تزايدًا ملحوظًا للإقبال عليه مع بدء الموسم السياحي الشتوي، فقد قامت مدرسة ناصر الإعدادية بنين بإسنا من محافظة الأقصر، بجانب مدرسة محمد مكاوي يعقوب التجريبية لغات بأسوان بزيارة لرمز الصداقة، فضلًا عن قيام مجموعة من طلاب الجامعات بزيارة أيضًا له.



ومن هذا المنطلق فإن رمز الصداقة يعتبر من أهم المزارات السياحية التي يتوافد عليها كل سائح أو زائر لأسوان، فهو موجود ضمن البرامج السياحية الأساسية، ويشهد إقبالًا كبيرًا بصفة يومية لما يمثله من تحفة وبانوراما جمالية في منطقة هامة من أرض مصر وهو علي جسم السد العالي الشامخ دائمًا.