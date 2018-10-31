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أخبار العالم

هاموند: اتفاقية بريكست لن تكون مثالية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:20 م
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند إنه على الرغم من ثقته في أن المملكة المتحدة ستوقع اتفاق انسحاب مع الاتحاد الأوروبي، :"إلا أن المفاوضات لم تعد تدور حول حصولنا على ما نريد بشكل تام".

وأضاف هاموند -وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية اليوم الأربعاء- "أعتقد أننا سنوافق على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.. إنها مفاوضات صعبة، لكنني أعتقد أننا سنتفق على اتفاق يصب في مصلحة الطرفين".

وأضاف أنه بالنسبة للمملكة المتحدة، فإن المفاوضات تدور الآن حول "النظر في الخيارات المتاحة لنا واتخاذ قرار بشأن أفضل الخيارات المتاحة، واختيار اتفاق يصب في المصلحة العليا للبلاد في المستقبل".

كما أردف هاموند قائلًا إن لديه القدرة على ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد لدعمه خلال أي فترة صعبه، مضيفًا أنه كان "حذرًا للغاية" في الحفاظ على "الحركة المالية" في الميزانية للسماح له بفعل ذلك.

وكان هاموند قد قال إن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيسمح للمملكة المتحدة "بحصد صفقة مزدوجة".
وحذر هاموند أمس من استمرار التقشف في البلاد لمدة خمس سنوات إضافية، ما إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوصل لاتفاق، وذلك في تحذير وجهه بشأن الميزانية للنواب الذين يهددون بالتصويت ضد خطط رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن بريكست.

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