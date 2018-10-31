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رياضة

صحف ألمانيا تنتقد الانتصار الباهت لبايرن ميونخ بالكأس

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:20 م
صدى البلد
أ ش أ
ركزت صحف ألمانيا، الصادرة اليوم الأربعاء، على نتائج منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، خاصة فوز بايرن ميونخ بشق الأنفس على نظيره رودينجهاوسن، بنتيجة 2-1، أمس الثلاثاء.

وخرجت صحيفة "فوسبال بيلد" بعنوان "بايرن يعاني في الدور الثاني"، في إشارة للفوز الصعب الذي حققه الفريق البافاري على حساب رودينجهاوسن، واهتمت الصحيفة بتصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، حيث قالت "رونالدو يتحدث عن مزاعم الاغتصاب".

أما صحيفة "WAZ"، خرجت بعنوان "شالكه يرغب في العودة للانتصارات أمام كولن"، وذلك قبل مباراة الفريقين، اليوم الأربعاء، في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

وركزت صحيفة "Kolnische Rundschau" على فوز بايرن ميونخ أيضًا، بعنوان "بايرن يفوز فقط".
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