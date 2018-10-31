لجنة برلمانية تناقش دور المرأة الأفريقية

بدأ اجتماع لجنة الشئون الافريقية برئاسة النائب طارق رضوان، بقاعة الدستور بمقر مجلس النواب، مع رئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى لبحث رؤية المجلس فى تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، لاسيما فيما يتعلق بدعم دور المرأة الأفريقية فى الفترة القادمة.



