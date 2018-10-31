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برلمان

لجنة برلمانية تناقش دور المرأة الأفريقية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:41 م
طارق رضوان
طارق رضوان
ماجدة بدوي
بدأ اجتماع لجنة الشئون الافريقية برئاسة النائب طارق رضوان، بقاعة الدستور بمقر مجلس النواب، مع رئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى لبحث رؤية المجلس فى تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، لاسيما فيما يتعلق بدعم دور المرأة الأفريقية فى الفترة القادمة. 

جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الافريقية، بدأت خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، سلسلة من اللقاءات مع المسئولين التنفيذيين وغير الحكوميين بشأن تعزيز التوجه نحو القارة الافريقية، ومنها لقاء مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة.
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