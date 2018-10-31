مناورات عسكرية روسية باكستانية

أجرت قوات خاصة روسية باكستانية مؤخرا مناورات عسكرية مشتركة في الجبال الروسية، ضمن سلسلة تدريبات "الصداقة" بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم الأربعاء، أن المناورات جاءت بهدف تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.



وأعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للجيش الروسي اليوم الأربعاء، أن القوات الخاصة من البلدين قامت خلال المناورات "الصداقة 2018" بمحاكاة عملية ضد إحدى مجموعات الاستطلاع والتخريب، التي تنشط في المناطق الجبلية.



وقامت القوات الخاصة التابعة للجيش الروسي باستطلاع لمحاكاة تحركات الخصم، كما قامت بنصب كمين لهم، بالإضافة إلى القيام بعمليات تمويه لمواقع إطلاق النار الخاصة بهذه المجموعات



يذكر أن سلسلة تدريبات "الصداقة" بين الجانبين الروسى والباكستانى، بدأت لأول مرة عام 2016.

