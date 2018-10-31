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أخبار العالم

الإماراتيون يستعرضون نجاح معرض الشارقة للكتاب عبر تويتر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:33 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
دشن الشعب الإماراتي هاشتاج جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" #معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب، احتفل من خلاله بنجاح المعرض وفعلياته التي نظمته إدارة المعرض وعددٌ من المؤسسات والهيئات المشاركة به.

وغرد الشعب الإماراتي عبر الهاشتاج معبرين عن امتنانهم لهذا الصرح الثقافي، " 📍#معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب، يمتزج فيه التراث بالثقافة والتقاليد الشعبية والفكر الإبداعي المعاصر في توليفة متجانسة منقطعة النظير"، "يقدم المعرض لعشاق القراءة فرص لا مثيل لها تتيح لهم اقتناء كتبهم المفضلة بأسعار مناسبة وفرصة لتبادل الآراء ومناقشة آخر التطورات في مجال الكتاب والثقافة".

واكتسى معرض الشارقة الدولي للكتاب بألوان العلم الإماراتي، منذ يومه الأول وتعالى نشيد دولة الإمارات العربية المتحدة في قاعات وممرات المعرض، حيث نظمت إدارة المعرض وعددٌ من المؤسسات والهيئات المشاركة، سلسلة من الفعاليات احتفالًا بـ"يوم العلم" الذي يصادف سنويًا في 3 من نوفمبر.

واجتمع زوار "الشارقة الدولي للكتاب" في الممر الرئيسي للمعرض ليشاركوا بحفل رفع العلم، في مشهد يعكس ولاء المشاركين وارتباطهم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأطلقت العديد من الجهات الحكومية المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب عددًا من الفعاليات والأنشطة احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، حيث نظمّت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ورشة عمل تعليمية وترفيهية، وزعت خلالها خمسة آلاف علم على الأطفال.
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