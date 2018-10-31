الجمعة.. انطلاق الدورة السابعة لـ عقول عظيمة بتدريب 200 طبيب من 5 محافظات

تنطلق، بعد غد الجمعة، الدورة السابعة من المرحلة الثانية لمبادرة "عقول عظيمة" "Great minds" للتعليم الطبي المستمر، والتي تستهدف تدريب شباب أطباء طب وجراحات العيون في مصر.



وصرح الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على المبادرة بأن الدورة الحالية تستهدف تدريب 200 طبيب من محافظات الشرقية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقليوبية على أحدث ما توصل إليه الطب في مجال جراحات العيون مثل عمليات المياه البيضاء والليزك وزرع القرنية والمياه الزرقاء.



وأكد عباس أن التدريب العملي والمحاضرات النظرية ستتم تحت إشراف نخبة من كبار أساتذة طب وجراحات العيون من جامعات قناة السويس والزقازيق وبنها، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تدريب 1800 طبيب شاب قبل نهاية العام الجاري.



وانطلقت مبادرة "عقول عظيمة"، العام الماضي تحت إشراف أوركيديا للصناعات الدوائية ونجحت في تدريب 1300 طبيب شاب في 22 محافظة على مدار 6 أشهر، واستأنفت عملها في المرحلة الثانية العام الجاري بالتعاون مع الجمعية المصرية للتعليم الطبي المستمر.

