وزير الخارجية الروسي: نتعرض لضغوط هائلة ومتعددة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تتعرض لضغوط هائلة ومتعددة، ومنها زيادة التواجد العسكري بالقرب من حدودها.

وقال لافروف، في كلمة له أمام مؤتمر "الروس في الخارج" اليوم الأربعاء: "ليس سرًا أننا نتعرض لضغوط كبيرة ومتعددة"، تبدأ بالعقوبات الاقتصادية وتتطور إلى زيادة النشاط العسكري "بالقرب من حدودنا"، وأضاف أن هناك حملة كبيرة وغير مسبوقة مناهضة لروسيا في العالم، مرحبا بالمبادرات التي تقوم بها الجاليات الروسية في الخارج.



وأكد لافروف في كلمته أن بلاده ستواصل العمل على إحلال السلام في سوريا، ودعا لإيجاد حلول مستقبلية مشتركة لإقامة الحوار بين جميع المنظمات الإقليمية والدولية.

