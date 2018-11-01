ضبط 8 أجولة دقيق بلدي مدعم في المنيا

ضبطت مديرية التموين بالمنيا، 8 أجولة من الدقيق البلدي المدعم محملة على إحدى السيارات بقرية جريس التابعة لمركز أبوقرقاص قبل بيعها وتداولها بالسوق السوداء، خلال حملة تفتيشية برئاسة على عبد الغنى مدير إدارة تموين أبو قرقاص ومفتشي التموين بالإدارة، بهدف قمع الغش والتدليس والتصدي لكل من يتاجر بأموال الدعم المخصصة للمواطنين.
قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم التحفظ على السيارة المخالفة ومصادرة الكمية المضبوطة من الدقيق وتحرير محضر بالواقعة مع تحويل الأمر للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد وكيل الوزارة أن الحملات التفتيشية مستمرة على مستوى جميع مراكز المحافظة، وشدد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية من أجل تحقيق الانضباط والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة وضمان وصول الحق لمستحقيه.