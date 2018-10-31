مقتل 9 مسلحين من طالبان في غارات للجيش الأفغاني شرق البلاد

قُتل 9 مسلحين على الأقل في غارات جوية شنتها القوات الأفغانية في إقليم نانجرهار بشرق البلاد.



وقال فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية اليوم الأربعاء، إن الغارات استهدفت مخابئ المسلحين في منطقة خوجياني، مضيفا أنه تم تدمير عدد كبير من السلاح والذخيرة كانت بحوزة المسلحين.



ولم تعلق الجماعات المسلحة، المناهضة للحكومة الأفغانية، حتى الآن على النبأ.

