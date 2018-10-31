وكيل محلية البرلمان يطالب وزير الصحة بتحويل مستشفى الواسطي إلى عام

تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب للمستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، بشأن تحويل مستشفى الواسطى المركزى إلى مستشفى عام أو إ حالة.





وذلك بعد أن صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2018م بنقل تبعية مستشفى بنى سويف العام (المستشفى العام الوحيدة بالمحافظة) إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى وجود عدد 3 مستشفيات مركزية تحت الإحلال والتجديد وهى، مستشفى إهناسيا المركزى، ومستشفى سمسطا المركزى، ومستشفى ببا المركزى، ويوجد مستشفى جامعى واحد لا يمكنه استيعاب المرضى من أبناء المحافظة.





وتابع النويشى، أنه أوصت الجلسة العامة بمجلس النواب بتحويل مستشفى الواسطى المركزي (أ) بمحافظة بني سويف إلى مستشفى (عام) ، وتجهيزها طبقًا للمعايير ، ووضعها في خطة عام 2018 / 2019 ، والتي تنفرد بتقديم خدمات طبية لأكثر من مليون مواطن ينتمون إلى ثلاث محافظات وهى بنى سويف والفيوم والجيزة، وكذلك لحوادث ثلاثة طرق رئيسية وهى الصحراوي الشرقي والصحراوى الغربي والطريق الزراعي، طريق القاهرة / أسيوط، نظرًا لموقعها الجغرافي الحيوي والإستراتيجي، وأن التعداد السكانى لمركز الواسطى فقط بمحافظة بنى سويف الذى أخطرنا مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار طبقًا للتعبئة والإحصاء 2018 رسميًا هو 497945 نسمة.





وأكد النويشى، أن المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف طالب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى كتاب المحافظة برقم صادر 6918 المؤرخ فى 11 سبتمبر 2018م بالموافقة على تحويل مستشفى الواسطى المركزى إلى مستشفى عام مع توفير الإحتياجات لخدمة المرضى بخطة عام 2018 / 2019م، وهى زيادة عدد الأسرة إلى أكثر من 200 سرير، وتطوير ورفع كفاءة المبنى الحالى للمستشفى من أعمال سباكة ونجارة وكهرباء وخلافه، وإنشاء مبنى للطوارئ على أن يتضمن، قسم استقبال وطوارئ "عام وتخصصي"، وعدد 3 غرفة عمليات طوارئ، وتوفير جهاز رنين مغناطيسي، وعيادات خارجية اضافية لتخفيف الضغط والزحام الشديد.



