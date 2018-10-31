هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال يضيق الخناق على الأسيرات

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل تشديد الخناق على الأسيرات في سجن "هشارون" بكافة تفاصيل حياتهن اليومية.



وأوضح رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر - في بيان اليوم الأربعاء - أن مصلحة السجون تواصل تهديدهن بالعزل، والنقل، والحرمان من الزيارات، انتقاما من مواصلتهن الامتناع عن الخروج لساحة السجن "الفورة" منذ 56 يوما على التوالي، رفضًا لإعادة تشغيل كاميرات المراقبة في ساحة المعتقل.



وأشار إلى أن أسيرات "هشارون" يعانين من سوء الأوضاع الحياتية، ومن تفاقم الحالة الصحية لعدد منهن كحالة الأسيرة سونيا عواودة (47 عاما) من مدينة الخليل والتي تعاني من نقص الكالسيوم في العظام، وصعوبة في المشي والحركة، وحالة الأسيرة نسرين حسن (43 عاما) من سكان مدينة غزة والتي تشتكي من ارتفاع نسبة السكر في الدم.



ولفت أبو بكر إلى العدد الكبير داخل "هشارون" للأسيرات، إضافة إلى أن الرطوبة العالية تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرات ويتسبب بحالة من الضغط والاختناق لهن.



وطالب بضرورة تنظيم حراك شعبي مناصر وداعم للأسيرات في كل المحافظات، وتدخل كل المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية ووقف سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحقهن.





