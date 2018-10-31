محافظ القاهرة يوجه بإعادة الانضباط ورفع جميع الإشغالات بالألف مسكن

شنت أجهزة حى النزهة حملة مكبرة متتالية تحت إشراف المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية بميدان الألف مسكن والشوارع المحيطة به بالتنسيق مع مديرية أمن امن القاهرة وشرطة المرافق وكافة القطاعات المختلفة من الجهات الشرطية فى كافة المجالات وجميع الجهات التنفيذية بالحى وفرع الهيئة، وذلك لإعادة الانضباط ورفع جميع الإشغالات والعشوائيات بميدان الالف مسكن واعادة تنظيم موقف الميكروباص.



وذلك بناء علي تعليمات المشددة من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بعدم السماح قطعيا بوجود إشغالات بالشارع القاهري في جميع أحياء القاهرة نظرا لتلقي المحافظ عدة شكاوي من المواطنين بتفشي المخالفات بمنطقة الألف المسكن والمناطق المحيطة به.



وأكدت اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة أن الحملة شملت رفع جميع الإشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين بمحيط ميدان الألف وقد أسفرت الحملة إزالة عدد ٤ اكشاك، ازالة عدد ٦٧ حالة اشغال، ازالة الحواجز الحجرية المستخدمة للباعة الجائلين، اعادة فتح الحواجز الموجودة بالميدان والتى قام بإنشائها سائقو الميكروباصات بطريقة عشوائية، اخلاء الميدان من كافة الباعة الجائلين وإخلائه من كافة التعديات وإعادته بصورة لائقة تمهيدا لعمل الموقف النموذجي والحضاري اللائق بالحي كما تم وضع الخدمات المرورية والبحثية والنظامية بالميدان عقب اخلائه



كما طالب محافظ القاهرة رئيس حي النزهة بالاستمرار في عمل الحملات علي مدار 24 ساعة وارسال تقارير فورية عن نتائج الحملات في القضاء علي المخالفات والاشغالات بحي النزهة والشوارع المحيطة به.