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اقتصاد

تباين أسعار الخضراوات واستقرار الفاكهة اليوم الأربعاء 31- 10- 2018

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:20 م
صدى البلد
آية الجارحي
شهدت أسعار الخضراوات تباينا، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018، بسوق العبور، فتراجعت البطاطس، وارتفعت أسعار الفلفل والبصل والكوسة.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 6 إلى 9.50 جنيه للكيلو، البطاطس بين 5 إلى 6.5 جنيه، بتراجع جنيه، البصل بين 3 و5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الكوسة 6 جنيات، والفاصوليا بـ10 جنيهات، والفلفل الرومي بـ5.50 جنيه.

وسجل الخيار 3 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البامية 15 جنيهًا، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ18 جنيها.

وشهدت أسعار الفاكهة، استقرارا، فسجل كيلو التفاح الأمريكي 22 جنيها، والتفاح الجولدن 18 جنيهًا، والتفاح اللبناني بـ18 جنيها، والبلح السلمي بـ15 جنيها، والبلح الرملي بـ8 جنيهات، وبلح زغلول بـ12 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي 3.50 جنيه، والبرتقال السكري 3.50 جنيه، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون بلدي بـ8 جنيهات.

وسجل كيلو اليوسفي 5 جنيهات، والجريب فروت 6 جنيهات، والخوخ المستورد بـ20 جنيها، والجوافة بـ6 جنيهات، والرمان بـ8 جنيهات، والتين بـ10 جنيهات.
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