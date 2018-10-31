محافظ أسيوط خلال لقائه نواب البرلمان: نحتاج لتضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على أهمية جسور التواصل بين القيادات التنفيذية بالمحافظة واعضاء مجلس النواب وتضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعلاء المصلحة العامة للمواطنين.



جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الدورى مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد.



وأشار المحافظ إلى أن المبادرات التى تم تنفيذها بقطاعات الصحة والتربية والتعليم وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوليها الحكومة اهتماما كبيرا.



واستعرض – خلال الاجتماع – بعض الملفات المهمة للمحافظة وعلى رأسها ملف التعليم والصحة، لافتا إلى ربط التعليم الفنى بالمناطق الصناعية بالمحافظة والقطاع الخاص لخلق فرص عمل مناسبة للشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم وتأهيلهم لسوق العمل بالاضافة الى تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالمدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة وفتح الحدائق والمتنزهات بالمجان امام المواطنين وتطوير الميادين وتذليل العقبات لتنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى ومراكز المحافظة وتطوير المستشفيات وتحويل بعضها لمستشفى نموذجى والبدء بمستشفى أبوتيج ليخدم مراكز الجنوب وتوفير الاعتمادات اللازمة لها لنهوها خلال بضعة أشهر والسعى قدما لتحويل مستشفى منفلوط المركزى الى مستشفى نموذجى يخدم مراكز الشمال والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وأوضح المحافظ أن مبادرته الرائدة لإنشاء وحدة ميكنة الموارد البشرية بالمحافظة بالتنسيق مع جامعة الازهر والبدء بمديرية التربية والتعليم والصحة وتحقيق التوزيع العادل للعاملين وسد العجز فى اماكن العمل، مؤكدا التنسيق مع أعضاء مجلس النواب لتنفيذ جولات ميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتفعيل المشاركة المجتمعية.



وأكد المحافظ أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال مركز خدمة المواطنين بالمحافظة ولقاء المواطنين الدورى أو من خلال ارسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة الى التغيير" أو" الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط" على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك او من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الارضى (2325369/088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طوارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.