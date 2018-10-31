نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح المنتدى الدولي لتاريخ الفيوم وآثارها

افتتح الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المنتدى الدولي السابع لتاريخ الفيوم وآثارها الذي ينظمه مركز الدراسات للبردية والنقوش بالتعاون مع المعهد الألماني للآثار الشرقية بالقاهرة وهيئة التبادل الألمانية، ويحاضر فيه كوكبة من العلماء المتخصصين في تاريخ وحضارة وآثار مدينة الفيوم.





وأشار الدكتور نظمي عبد الحميد، إلى أهمية هذا المؤتمر الذي سيسهم في رفع التصنيف العالمي للجامعة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية وسيدعم أطر التعاون بين العلماء المصريين ونظرائهم المشاركين في المؤتمر من ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وأمريكا.





من جانبها ثمنت د. نهى سالم مدير المركز الجهود التي تبذلها الجامعة برعاية د. عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، في سبيل دعم أنشطة المركز العلمية والثقافية وكان آخرها إنشاء معمل لترميم الآثار بالمركز على أحدث النظم العالمية.



