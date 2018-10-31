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محافظات

الطيبي يترأس حملة إشغالات ونظافة في جولة بمركزي الفتح وأبنوب بأسيوط

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:19 م
صدى البلد
إيهاب عمر
قام نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، بجولة تفقدية لعدد من المنشأت والقطاعات الخدمية بمركزي أبنوب والفتح فضلًا عن ترأسه حملة إشغالات ونظافة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الذي أكد على المتابعة الدورية للأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة بكافة القطاعات الخدمية؛ رافقه خلالها تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح.

وزار السكرتير العام المساعد؛ الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب والوحدة المحلية لمركز الفتح وتابع دفاتر الحضور والانصراف للعاملين ومراجعة ملفات التقنين الخاصة بأراضي أملاك الدولة والإجراءات التي اتخذها المسئولين عن هذه الملفات حتى الآن ومدى أداء العاملين بالوحدات القروية بالمركزين.

وتفقد الطيبي مزرعة مشروع الثروة الحيوانية بقرية الحمام في مركز أبنوب التابعة للمحافظة ومتابعة دفاتر الوارد والمنصرف وذلك لإحكام السيطرة وبحث ودراسة إمكانية تطويرها وإعادة هيكلتها فضلًا عن تفقد لعدد من شوارع قرية بني مر في مركز الفتح.

كما ترأس سكرتير عام المساعد المحافظة حملة اشغالات ونظافة بعدد من شوارع مدينتي أبنوب والفتح خلال الجولة الميدانية مشددًا على رفع وإزالة القمامة من التجمعات بشوارع وميادين المركز بصفة مستمرة وإزالة التعديات على حرم الطريق وشن حملات مرافق وإشغالات وتسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل الإنتقالات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين مؤكدًا على بذل مزيد من الجهد في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة نظافة وتجميل الشوارع والميادين وإزالة الإشغالات.

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