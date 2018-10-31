ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الصحف اللبنانية: حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة لحين توزير حلفائه من السنة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:38 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت الصحف اللبنانية الصادرة، اليوم الأربعاء، أن حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، بصورة واضحة ومتعمدة، لحين توزير أحد النواب الستة عن الطائفة السنية من حلفائه، وذلك خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأشارت صحف (النهار والجمهورية والمستقبل واللواء والشرق) إلى أن الحريري أصبح يخوض اليوم مواجهة منع حدوث اختلال في تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعدما أصبح حزب الله يتعامل مع مسألة توزير أحد النواب السنة الستة كحق مكتسب، ورفض الحزب تسليم لائحة مرشحيه لشغل المقاعد الوزارية إلا بعد توزير حلفائه.

ونقلت الصحف عن مصادر قولها "إن حزب الله يستهدف أيضا من هذا الأمر، حجب المقاعد العشرة (الثلث الضامن أوالمعطل داخل الحكومة) عن الحصة الوزارية المشتركة لرئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر، وبالتالي إضعاف كل الفرقاء السياسيين".

وأكدت الصحف أن الحريري يرفض رفضا قاطعا، وبصلابة متناهية، المساس بصلاحياته في عملية تأليف الحكومة، وكذلك أي مساس بحصة تيار المستقبل ممثل الطائفة السنية في الوزارة الجديدة، ويعتبر أنه الممثل الشرعي للسنة في لبنان مهما قيل خلاف ذلك، وأنه غير معني بتمثيل سنة الفريق المناوىء (8 مارس) في الحكومة.

وذكرت الصحف أن الحريري سيمضي في موقفه الرافض لتمثيل السنة المحسوبين على حزب الله من حصته الوزارية، وأن أي تمثيل لهم في الحكومة الجديدة يجب أن يكون من حصص الآخرين الوزارية وليس من حصة تيار المستقبل التي تشمل 5 حقائب وزارية، وأنه جاد في تلويحه بالاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة إذا ما أصر الآخرون على موقفهم بالانتقاص من حصة تيار المستقبل.

وأجمعت الصحف على أن الحكومة الجديدة في صيغتها النهائية أصبحت شبه جاهزة، وأن الحريري في انتظار أن يقدم حزب الله أسماء وزرائه، حتى يقوم بدوره بتقديم التشكيلة الحكومية إلى الرئيس ميشال عون لاعتمادها وإصدار المراسم اللازمة.

ولفتت الصحف إلى أن الرئيس ميشال عون، من جانبه، ليس في الوارد حتى الآن أن يقدم تنازلات بأن يكون تمثيل أحد النواب السنة المتحالفين مع حزب الله من حصته الرئاسية داخل الحكومة، وهو ما يشير إلى تعقد الموقف والمزيد من التأخير في تشكيل الحكومة.

كما نقلت الصحف عن مصادر سياسية قولها "إن حزب الله يريد حكومة أحادية لا حكومة وحدة وطنية في لبنان، ليقول أمام العالم أن هناك سنة مع حزب الله ومع الشيعة ومع إيران، وليظهر وكأنه اخترق المجتمع السني اللبناني، ومن ثم فإن الحزب في حالة استقتال، لإضفاء تلوينة سنية على كتلته الوزارية".

loading...

ترشيحاتنا

عملة عربية الأصعب فى تزويرها من عملات الدولار واليورو.. تعرف عليها

المحكمة العليا في المجر تبرئ مصورة ركلت لاجئين سوريين

وزير النقل: خط سكة حديد جديد من أسيوط إلى نجع حمادي في 2021.. فيديو

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

روحاني يتحدى: لا نخشى عقوبات ترامب الجديدة في 4 نوفمبر

مصر تستضيف كبرى التدريبات العربية العسكرية درع العرب -1 بمشاركة 8 دول

عامل يعثر على حجر هائل من الزمرد.. والقيمة لا يمكن تقديرها

تفاصيل حذف ألبوم نساي لشيرين عبد الوهاب وحقيقة حبسها .. فيديو

الهند تزيح الستار عن أطول تمثال في العالم

الترجى يتسلح بـ23 لاعبا فى مواجهة الأهلى بنهائى إفريقيا

شاهد.. صورة طفل مسرحية إنها حقا عائلة محترمة.. لن تصدق طلته

بيع كراسات شروط الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي بـ7 محافظات..اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

صور.. مميش يتفقد كوبري السرابيوم العائم

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فيديو

وزير النقل: خط سكة حديد جديد من أسيوط إلى نجع حمادي في 2021.. فيديو
وزير النقل: الانتهاء من خط القاهرة إسكندرية في 2020 ولا أقبل أنصاف الحلول
طبيب يكشف سبب إصابة الفنانين بالتهاب الأحبال الصوتية.. فيديو
خبير اقتصادي: مصر الدولة الوحيدة التي قضت على الهجرة غير الشرعية
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟