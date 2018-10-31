انتهاء فعاليات المؤتمر العربى الأول لمكافحة الإدمان الإلكترونى

انتهت فعاليات المؤتمر العربى الأول لمكافحة الإدمان الإلكترونى، والذى عقد يومى 28 و29 أكتوبر، تحت رعاية وزارة الثقافة.



وتمت مناقشة أضرار الإدمان الإلكتروني من قبل المتخصصين، من الناحية الصحية والاجتماعية والأسرية والأمنية، وتحدث المهندس محمد دوا، أحد المشاركين فى المؤتمر، عن تجربته في معالجة الإدمان الإلكتروني من خلال عمل جروب Face👉2👈face not on Facebook"

‏بالإسكندرية، والتي تناول خلالها عرض التجربة وكيفيه تحويل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية، وجعل أعضاء الجروب يحرصون على مساعدة بعضهم البعض بطرق كثيرة من عمل لقاءات دورية وحفلات ورحلات وخدمات بدون أي مقابل مادي، مع الحرص على أن تتناسب اللقاءات مع جميع أفراد الأسرة.



وأضاف دوا، فى كلمته بالمؤتمر، أن هدف الجروب أن نأخذ خطوة في حياتنا للوراء كما كنا نفعل فى الماضى من الجلوس وسط الأهل والأصدقاء والعائلة، وليس من خلال واتس اب ووسائل التواصل الاجتماعى التى مزقت العلاقات الإنسانية الحقيقية، فحياتنا أصبحت مهددة وأدق تفاصيل حياتنا معروفة للغريب والقريب، بشكل مزعج ومقلق.



حضر المؤتمر ممثون من دولة مصر والسعودية والكويت والأردن، وكان يوجد أكثر من ورقة عمل من أساتذة الجامعة ومتخصصين نفسيين حول أسباب الإدمان الإلكتروني وطرق التخلص منه، وتم الاتفاق على أن تكون الدورة الثانية للمؤتمر بالمملكة العربية السعودية.