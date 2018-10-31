ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

انتهاء فعاليات المؤتمر العربى الأول لمكافحة الإدمان الإلكترونى

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:17 م
مروة البشير
انتهت فعاليات المؤتمر العربى الأول لمكافحة الإدمان الإلكترونى، والذى عقد يومى 28 و29 أكتوبر، تحت رعاية وزارة الثقافة.

وتمت مناقشة أضرار الإدمان الإلكتروني من قبل المتخصصين، من الناحية الصحية والاجتماعية والأسرية والأمنية، وتحدث المهندس محمد دوا، أحد المشاركين فى المؤتمر، عن تجربته في معالجة الإدمان الإلكتروني من خلال عمل جروب Face👉2👈face not on Facebook"
‏بالإسكندرية، والتي تناول خلالها عرض التجربة وكيفيه تحويل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية، وجعل أعضاء الجروب يحرصون على مساعدة بعضهم البعض بطرق كثيرة من عمل لقاءات دورية وحفلات ورحلات وخدمات بدون أي مقابل مادي، مع الحرص على أن تتناسب اللقاءات مع جميع أفراد الأسرة.

وأضاف دوا، فى كلمته بالمؤتمر، أن هدف الجروب أن نأخذ خطوة في حياتنا للوراء كما كنا نفعل فى الماضى من الجلوس وسط الأهل والأصدقاء والعائلة، وليس من خلال واتس اب ووسائل التواصل الاجتماعى التى مزقت العلاقات الإنسانية الحقيقية، فحياتنا أصبحت مهددة وأدق تفاصيل حياتنا معروفة للغريب والقريب، بشكل مزعج ومقلق.

حضر المؤتمر ممثون من دولة مصر والسعودية والكويت والأردن، وكان يوجد أكثر من ورقة عمل من أساتذة الجامعة ومتخصصين نفسيين حول أسباب الإدمان الإلكتروني وطرق التخلص منه، وتم الاتفاق على أن تكون الدورة الثانية للمؤتمر بالمملكة العربية السعودية.
loading...

ترشيحاتنا

نيابة المنصورة: حبس صاحبة فيديو القرد

تناول هذه المشروبات سحرية وانسى آلام الروماتيزم والتهاب المفاصل

سر شراء نانسي عجرم منزلا في باريس

أماكن شراء كراسات شروط شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

العفو عن 478 من نزلاء السجون والإفراج الشرطى عن 339 سجينًا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-10-2018.. فيديو

روسيا: تفجير مبنى الأمن الفيدرالي عمل إرهابي

استفزت العالم كله في 10 ثوان.. لماذا برأت المحكمة المصورة المجرية بعد ركل لاجئ سوري في 2015

خالد الصاوي يرد بعنف على توفيق عكاشة

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

الرقابة الإدارية تضبط شخصين انتحلا صفة مسئولين بجهات سيادية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

صور.. مميش يتفقد كوبري السرابيوم العائم

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

فيديو

وزير النقل: الانتهاء من خط القاهرة إسكندرية في 2020 ولا أقبل أنصاف الحلول
طبيب يكشف سبب إصابة الفنانين بالتهاب الأحبال الصوتية.. فيديو
خبير اقتصادي: مصر الدولة الوحيدة التي قضت على الهجرة غير الشرعية
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-10-2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟