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برلمانية: مصر استعادت مكانتها دوليًا وإقليميًا.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:16 م
صدى البلد
آيات أحمد
قالت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا وجدت حفاوة كبيرة في الاستقبال واحترام لمصر ودورها في المنطقة، مؤكدة أن مصر استعادت مكانتها دوليًا وإقليميًا.

وأضافت النائبة في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية، أنه أصبح هناك اهتمام شديد من العالم أجمع لمتابعة رؤية مصر في قضايا الشرق الأوسط ودورها الريادي.

وأوضحت أن ألمانيا من أقوى الاقتصاديات الأوروبية وتهتم بدعم مصر في مكافحة الإرهاب.
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