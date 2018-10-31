خبير موارد بشرية يعرض روشتة لجعل المصريين أكثر تفاؤلا.. فيديو

كشف الدكتور خالد حبيب، خبير الموارد البشرية، عن روشتة التفاؤل للمصريين، أولهما ضرورة أن كل فرد يتحمل مسئولية قراراته؛ حيثُ إن المواطنين يحاولون تحميل المسئولية للغير، لذا فإن معظمهم غير راضٍ عن الحياة أو العمل.



وناشد "حبيب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأربعاء، تحديد المبادئ والأهداف والالتزام بالسياسات واللوائح والقوانين بالدولة حتى تشعر بالتحسن في السلوكيات، ما يبعث الشعور بالراحة.



وقال خبير الموارد البشرية إنه يجب تغيير صورة العنف والإرهاب بالمجتمع بصور توحي بالتفاؤل.



في السياق نفسه، طالب الشباب بعدم ربط الشهادة بالعمل والاتجاه نحو المشروعات الصغيرة التي تقدمها الدولة.

