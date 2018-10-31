ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خبير موارد بشرية يعرض روشتة لجعل المصريين أكثر تفاؤلا.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:36 م
صدى البلد
شيماء مجدي
كشف الدكتور خالد حبيب، خبير الموارد البشرية، عن روشتة التفاؤل للمصريين، أولهما ضرورة أن كل فرد يتحمل مسئولية قراراته؛ حيثُ إن المواطنين يحاولون تحميل المسئولية للغير، لذا فإن معظمهم غير راضٍ عن الحياة أو العمل.

وناشد "حبيب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأربعاء، تحديد المبادئ والأهداف والالتزام بالسياسات واللوائح والقوانين بالدولة حتى تشعر بالتحسن في السلوكيات، ما يبعث الشعور بالراحة.

وقال خبير الموارد البشرية إنه يجب تغيير صورة العنف والإرهاب بالمجتمع بصور توحي بالتفاؤل.

في السياق نفسه، طالب الشباب بعدم ربط الشهادة بالعمل والاتجاه نحو المشروعات الصغيرة التي تقدمها الدولة.
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مباراة الترجي بالنهائي الأفريقي

لست بحاجة لرموش صناعية.. إليك أسرع وصفة لإطالة الرموش

استبعاد جاساما من إدارة نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي

قرار عاجل من وزير العدل اللبناني بشأن مقال مسيء للأمير محمد بن سلمان

عامل يعثر على حجر هائل من الزمرد.. والقيمة لا يمكن تقديرها

وزير النقل: الانتهاء من خط القاهرة إسكندرية في 2020 ولا أقبل أنصاف الحلول

استفزت العالم كله في 10 ثوان.. لماذا برأت المحكمة المصورة المجرية بعد ركل لاجئ سوري في 2015

روسيا: تفجير مبنى الأمن الفيدرالي عمل إرهابي

مذيع يتهم أشرف عبد الباقي بسرقة فكرة برنامجه

الرقابة تتخذ إجراءات قانونية ضد شيرين لطرح ألبوم نساى بدون تصريح

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

كارتيرون يكشف آخر استعدادات الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

صور.. مميش يتفقد كوبري السرابيوم العائم

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فيديو

وزير النقل: خط سكة حديد جديد من أسيوط إلى نجع حمادي في 2021.. فيديو
وزير النقل: الانتهاء من خط القاهرة إسكندرية في 2020 ولا أقبل أنصاف الحلول
طبيب يكشف سبب إصابة الفنانين بالتهاب الأحبال الصوتية.. فيديو
خبير اقتصادي: مصر الدولة الوحيدة التي قضت على الهجرة غير الشرعية
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟