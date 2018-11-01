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بين الناس

مواطن ببني سويف يستغيث قبل إلغاء كشكه رغم وجود ترخيص

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:29 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
«حرام اللي بيحصل فينا.. رئيس مجلس القرية بيحاربنا في أكل عيشنا، وبيطالبنا برفعها رغم وجود تصريح بإنشاء تلك الأكشاك».. بتلك الكلمات بدأ أمير ربيع، أحد سكان قرية بلفيا مركز بني سويف، رسالته التى أرسلها لخدمة القراء التى يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري.

وقال في رسالته لـ "صدى البلد": "رئيس القرية نبه علينا من فترة بتصغير حجم الأكشاش رغم وجود ترخيص بحجم الكشك الموجود عليه فعليا.. وبعدها بفترة بدأ يطالبنا برفع الأكشاك.. بيحاربنا في أكل عيشنا علشان ملناش حد في مجلس القرية يحمينا.. ومعناش ندفع".

وتابع: "رئيس القرية بدأ في تقطيع الأشجار اللي الأكشاك بتظلل فيها علشان يخلينا نمشوا.. ومفكر نفسه فوق القانون اللي أدانا رخصة لافتتاح تلك الأكشاك".

وناشد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بضرورة التدخل لوقف الظلم عن أصحاب تلك الأكشاك، خاصة وأنه تم إنشاء تلك الأكشاك بتراخيص من الوحدة المحلية ومن مركز بني سويف.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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