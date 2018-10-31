الداخلية: الصلح بين عائلتين في أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بأسيوط فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية عزبة الشيخ سيوف دائرة "مركز شرطة الفتح" فى النزاع القائم بينهما.



وذلك فى حضور اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، وقيادات المديرية وقوات من الشرطة، وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.



فيما تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

