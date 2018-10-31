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اقتصاد

انطلاق أولى نتائج التعاون بين التصديري للملابس الجاهزة والغرفة الألمانية العربية للصناعة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تنطلق اليوم الأربعاء أولى نتائج التعاون بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بمشاركة ٩ مجالس تصديرية أخرى. 

وبحسب بيان، تبدأ فعاليات ورشة عمل "المشاركة الناجحة في المعارض الدولية" التي تعمل على تنمية وبناء قدرات الشركات على المشاركة الفعالة في المعارض الخارجية من خلال اختيار المعارض الملائمة وعرض منتجاتهم بشكل مناسب وأهم عوامل قياس نجاح المعرض وغيرها من الموضوعات التي تساعد على نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية. 

وتشهد الورشة نخبة كبيرة من المدربين والاستشاريين بالغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة.
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