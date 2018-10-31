السياحة تشرف على انتخابات الغرف السياحية.. صور

جرت انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم الأربعاء.



وقال مصدر مطلع بوزارة السياحة فى تصريح لـ"صدى البلد" إن الوزارة تشارك بالإشراف على انتخابات الغرف السياحية لتسيير الأمور على الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم.



وأكد المصدر أن العملية الانتخابية تسير بنهج منتظم واصفا بأنه عرس انتخابات يتوافد عليه العديد من أعضاء الجمعيات العمومية.



وتأتي تلك الانتخابات؛ تتويجًا لجهود وزارة السياحة خلال الأشهر الماضية لإجراء انتخابات الغرف السياحية.



وتتطلع وزارة السياحة إلى إتمام هذه الانتخابات في روح يسودها الود والتعاون وتغليب المصلحة العامة، حتى تكون هناك مجالس إدارات منتخبة ومعبرة عن القطاع السياحي تعمل على النهوض به.