وزير النقل: خط سكة حديد جديد من أسيوط إلى نجع حمادي في 2021.. فيديو

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إنه سيتم الانتهاء من تطوير خط سكة حديد بني سويف- أسيوط في بداية عام 2020، والانتهاء من خط بنها -الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد، الذي سوف يخدم المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، فضلا عن أهالي الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد في النصف الأخير من 2020.



وأضاف "عرفات"، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" صباح اليوم، الأربعاء، أنه سيتم الانتهاء من مشروع ضخم في قطاع السكك الحديدية في عام 2021، وهو خط جديد من أسيوط إلى نجع حمادي.



وأشار وزير النقل إلى أنه جار العمل على اتفاقية للحصول على عرض تمويلي من روسيا للعمل على هذا الخط، مؤكدًا أنه يتم التركيز على الانتهاء من الخطوط الأساسية في السكك الحديدية لإنهاء معاناة من مستخدمي السكة الحديد.

