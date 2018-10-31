وزير الأوقاف: تخصيص 40 مليون جنيه لنشر الدعوة الإسلامية بالخارج

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الجماعات الإرهابية استغلت كتاب الله في تجنيد الأطفال، عن طريق مكاتب التحفيظ، وتم غلق تلك المكاتب نهائيا، واستعاضوا عنها بمراكز مرخصة، بعد عقد اختبارات لها.





وأضاف خلال كلمته في افتتاح الملتقى السنوي للجان العلمية والثقافية، صباح الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، أنه تم عقد اختبارات لبعض أصحاب مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، و حصلوا على صفر في الاختبارات، ما يدل على أنهم غير مؤهلين تمامًا لذلك، وكانت لهم أهدافا من وراء ذلك.





وأشار إلى أن كل أنشطة القرآن الكريم من الموارد الذاتية للوزارة، مشيرًا إلى هيئة وزارة الأوقاف حققت أرباحا خلال الفترة المقبلة، مما يجعلنا نتوسع في الأنشطة.





ولفت جمعة إلى أنه تم تخصيص 40 مليون جنيه لنشر الدعوة الإسلامية بالخارج، عن طريق إيفاد أساتذة لبعض الدول الأجنبية، لتدريب الأئمة على نفقة وزارة الأوقاف.



