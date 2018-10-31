ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

وزير الأوقاف: تخصيص 40 مليون جنيه لنشر الدعوة الإسلامية بالخارج

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:17 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الجماعات الإرهابية استغلت كتاب الله في تجنيد الأطفال، عن طريق مكاتب التحفيظ، وتم غلق تلك المكاتب نهائيا، واستعاضوا عنها بمراكز مرخصة، بعد عقد اختبارات لها.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح الملتقى السنوي للجان العلمية والثقافية، صباح الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، أنه تم عقد اختبارات لبعض أصحاب مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، و حصلوا على صفر في الاختبارات، ما يدل على أنهم غير مؤهلين تمامًا لذلك، وكانت لهم أهدافا من وراء ذلك.

وأشار إلى أن كل أنشطة القرآن الكريم من الموارد الذاتية للوزارة، مشيرًا إلى هيئة وزارة الأوقاف حققت أرباحا خلال الفترة المقبلة، مما يجعلنا نتوسع في الأنشطة.

ولفت جمعة إلى أنه تم تخصيص 40 مليون جنيه لنشر الدعوة الإسلامية بالخارج، عن طريق إيفاد أساتذة لبعض الدول الأجنبية، لتدريب الأئمة على نفقة وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف، وضعت آليات وضوابط خلال الفترة الماضية، للامتحانات يستحيل معها اختراقها، ولا مجال لغير الأكفاء داخل الوزارة.
loading...

ترشيحاتنا

إنفانتينو يبحث تقاسم حق استضافة وزيادة عدد الفرق مونديال 2022

الترجى يتسلح بـ23 لاعبا فى مواجهة الأهلى بنهائى إفريقيا

احترس قبل النوم..هذه الوسادة لا تصلح للاستخدام

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

وداعًا للآفات الزراعية الفتاكة.. مصري يبتكر مصيدة صديقة للبيئة للقضاء عليها.. فيديو وصور

انخفاض سعر اليورو والاسترليني اليوم الاربعاء 31 -10-2018

العفو عن 478 من نزلاء السجون والإفراج الشرطى عن 339 سجينًا

شاهد.. ميجان ماركل تفوز على الأمير هاري في رمي الأحذية

الصحف السعودية: المملكة تعفي دولا فقيرة من ديون بـ 6 مليارات دولار.. جولة جديدة من المحادثات مع تركيا بشأن خاشقجي.. وفضيحة بلجيكية بعد استخدام أموال مجمدة للقذافي في تمويل جماعات مسلحة بليبيا

شاهد.. تفاصيل القبض على أدمن صفحة تحرض على الانتحار

آيتن عامر تكشف تفاصيل تحدي التخسيس مع منى الشاذلي .. صور

تفاصيل حذف ألبوم نساي لشيرين عبد الوهاب وحقيقة حبسها .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

صور.. مميش يتفقد كوبري السرابيوم العائم

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

فيديو

وزير النقل: الانتهاء من خط القاهرة إسكندرية في 2020 ولا أقبل أنصاف الحلول
طبيب يكشف سبب إصابة الفنانين بالتهاب الأحبال الصوتية.. فيديو
خبير اقتصادي: مصر الدولة الوحيدة التي قضت على الهجرة غير الشرعية
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-10-2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟