أهالى الجيزة للمحافظ: سلالم نفق الجيزة الكهربائية خارج نطاق الخدمة

طالب أهالى منطقة الجيزة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالعمل على حل مشكلة توقف السلالم الكهربائية الخاصة بنفق الجيزة وعدم صيانتها.



وأضافوا فى رسالة من خلال شكاوى "صدى البلد": أنه تم إنشاء نفق للمشاة يخفف من زحام الميدان، ليكون أكثر أمانا لعبور الطريق للمواطنين الذين يعبرونه لقضاء حوائجهم والذهاب إلى مصالحهم، والأجمل أنه تم تدشين سلالم كهربائية لكبار السن وذوى الإعاقة، ولكن مع مرور الأيام توقفت هذه الخدمة مما يعرض المرضى لصعوبات بالغة بعد أن أصبحت السلالم للفرجة لعدم وجود صيانة.



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