أنا موجودة.. للتوعية بمرض سرطان الثدي بمكتبة الإسكندرية

نظمت إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جمعية "نريد حياة" ندوة "أنا موجودة" عن سرطان الثدي الانتشاري، وذلك في إطار سلسلة فعاليات "رحلة مريض"، وتزامنًا مع شهر التوعية بمرض سرطان الثدي في أكتوبر من كل عام.



وتضمنت الندوة مجموعة من اللقاءات مع الأطباء ومحاربات المرض ومانحي الرعاية من أقارب وأصدقاء المرضى، وذلك لتعزيز ثقافة التعامل مع مرضى سرطان الثدي الانتشاري وتسليط الضوء على وسائل رعايتهن ودعمهن، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة أهم الكتب والمراجع الخاصة بالموضوع المتاحة ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية.



وتأتي الفعالية كثاني حلقات سلسلة فعاليات "رحلة مريض" التي تنظمها إدارة المجموعات والخدمات العامة وتهتم بنشر التوعية بمتطلبات وتحديات مرضى السرطان بمختلف أنواعه، وذلك بعد نجاح أولى فعاليات البرنامج والتي كانت بعنوان "التعايش مع اللوكيميا" في شهر سبتمبر الماضي.