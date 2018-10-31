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محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل وكيل التعليم الجديد

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:23 م
صدى البلد
انجي هيبة
استقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد الذي تم تعيينه مديرا عاما للتربية والتعليم بالاسماعيلية خلفا للمدير السابق فاخر عبد العزيز عبد الهادى بعد بلوغه سن المعاش.

وأكد محافظ الاسماعيلية ضرورة استكمال مسيرة التطوير والتنمية للمنظومة التعليمية بالمحافظة خلال تلك الفترة وبذل أقصى الجهود لحل جميع القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية وتكثيف المتابعة الميدانية لجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

يذكر أن الدكتور خالد خلف كان يشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.


محافظ الإسماعيلية يستقبل وكيل التعليم الجديد
محافظ الإسماعيلية يستقبل وكيل التعليم الجديد
محافظ الإسماعيلية يستقبل وكيل التعليم الجديد
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